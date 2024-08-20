Байден опоздал на съезд Демпартии и расплакался перед выступлением

Байден появился на съезде Демпартии спустя полчаса после его окончания

Президент США Джо Байден опоздал на съезд Демократической партии в Чикаго, появившись на сцене спустя почти полчаса после запланированного окончания встречи. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным корреспондента агентства, американский президент вышел на сцену в 22:26 по местному времени (6:26 мск). При этом мероприятие Демпартии в Чикаго должно было завершиться к десяти вечера.

Выходя к трибуне, Байден вытер слезы и обнял свою дочь, которая представила американского лидера.

В ходе своего выступления глава государства заявил, что вице-президент США Камала Харрис никогда «не склонится» перед президентом России Владимиром Путиным.

Ранее стало известно, что на съезд американских демократов в Чикаго попытались прорваться пропалестинские демонстранты.

