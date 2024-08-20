Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:47, 20 августа 2024Мир

В Чикаго протестующие попытались ворваться на съезд Демпартии США

В Чикаго протестующие сломали ограду в попытках прорваться на съезд Демпарии США

Фото: Seth Herald / Reuters

В Чикаго (штат Иллинойс) проходят массовые пропалестинские протесты во время съезда Демократичесекой партии США. Демонстранты попытались прорваться на стадион «Юнайтед-центр», они выломали часть металлической ограды, передает ТАСС.

За ограждение им пройти не удалось, вдоль поврежденного участка выстроились десятки полицейских в специальной экипировке. Нескольких участников акции задержали.

Глава полиции Чикаго Ларри Снеллинг отметил, что во время происшествия никто не пострадал. Он сопровождает марш, следуя с сотрудниками правоохранительных органов во главе колонны.

Протестующие выступают в поддержку Палестины и требуют прекратить военную помощь США Израилю и приложить усилия для прекращения огня в секторе Газа. На акцию собралось порядка 15 тысяч человек.

Съезд Демократической партии проходит в Чикаго с 19 по 22 августа. На мероприятии выступят многие видные представители партии, в том числе кандидат на пост президента США вице-президент Камала Харрис и кандидат на пост вице-президента губернатор Миннесоты Тим Уолз.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Расстреляны в упор, в затылок». Командир спецназа «Ахмат» обвинил ВСУ в расправах над мирными жителями Курской области

      Россиянка побывала в США и назвала бесящие особенности страны «грехов и пороков»

      Женщина занялась сексом с 13-летними мальчиками в комнате своего сына и попала в тюрьму

      МИД ФРГ заявил о невозможности информировать о следствии по «Северным потокам»

      В Чикаго протестующие попытались ворваться на съезд Демпартии США

      Юрист назвал стоп-слова в разговоре с мошенниками

      Китайские банки начали возвращать платежи от российских импортеров

      Ольга Бузова намекнула на беременность

      Исполнителям теракта в «Крокусе» продлили арест

      58-летняя женщина попала под суд за видео сексуального характера с участием рыбы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше