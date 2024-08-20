В Чикаго протестующие попытались ворваться на съезд Демпартии США

В Чикаго протестующие сломали ограду в попытках прорваться на съезд Демпарии США

В Чикаго (штат Иллинойс) проходят массовые пропалестинские протесты во время съезда Демократичесекой партии США. Демонстранты попытались прорваться на стадион «Юнайтед-центр», они выломали часть металлической ограды, передает ТАСС.

За ограждение им пройти не удалось, вдоль поврежденного участка выстроились десятки полицейских в специальной экипировке. Нескольких участников акции задержали.

Глава полиции Чикаго Ларри Снеллинг отметил, что во время происшествия никто не пострадал. Он сопровождает марш, следуя с сотрудниками правоохранительных органов во главе колонны.

Протестующие выступают в поддержку Палестины и требуют прекратить военную помощь США Израилю и приложить усилия для прекращения огня в секторе Газа. На акцию собралось порядка 15 тысяч человек.

Съезд Демократической партии проходит в Чикаго с 19 по 22 августа. На мероприятии выступят многие видные представители партии, в том числе кандидат на пост президента США вице-президент Камала Харрис и кандидат на пост вице-президента губернатор Миннесоты Тим Уолз.