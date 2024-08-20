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08:46, 20 августа 2024Мир

Байден заявил о нежелании Харрис «склониться перед Путиным»

Байден: если Харрис победит на выборах, она никогда «не склонится» перед Путиным

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Если вице-президент США Камала Харрис победит на президентских выборах, она никогда «не склонится» перед президентом России Владимиром Путиным. Такое заявление сделал нынешний американский лидер Джо Байден на национальном съезде Демократической партии, его слова приводит РИА Новости.

«Я никогда не склонялся и, я обещаю вам, Камала Харрис никогда этого не сделает. Она никогда не склонится», — заявил он.

Байден добавил, что во время своего президентства смог «объединить Европу» и предотвратил технологическое отставание США от Китая.

Ранее телеканал NBC News сообщил, что роль Джо Байдена на предстоящем национальном съезде Демократической партии серьезно изменилась после его решения покинуть предвыборную гонку. Отмечалось, что участие американского лидера на мероприятии будет посвящено не личным достижениям, а поддержке его преемницы Камалы Харрис.

Сам Байден объяснил свой выход из президентской гонки желанием не мешать демократам. Он добавил, что его главной целью было сохранение демократии и победа однопартийцев над кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом.

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      Лина Пивоварова
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