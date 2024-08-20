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08:40, 20 августа 2024Россия

В Госдуме предложили ввести один запрет для мотоциклистов

Депутат Госдумы Хамзаев предложил запретить мотоциклистам обгон авто вне полосы

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В России необходимо запретить мотоциклистам обгон автомобилей вне полосы. С таким предложением выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев, его цитирует РИА Новости

«Необходимо организовать так, чтобы движение мотоциклистов было возможно исключительно по полосам, а не как сейчас, когда происходит движение мотоциклов между потоками», — пояснил парламентарий.

Такие меры, по его мнению, обезопасят мотоциклистов от того, чтобы быть зацепленными или прижатыми автомобилями на дорогах.

Ранее водителям напомнили, что в России с 1 сентября вступят в силу новые требования к автомобильной аптечке. В новый состав аптечки должны войти медицинские маски и перчатки, а также одноразовая маска для сердечно-легочной реанимации. Аптечку, кроме того, нужно пополнить жгутом для остановки крови, марлевым бинтом, кожным лейкопластырем, спасательным одеялом, ножницами для перевязки и хирургическими ножницами.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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