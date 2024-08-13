Водителям в России напомнили об одном изменении с 1 сентября

Юрист Вепренцева: с осени в России вступят в силу новые требования к автоаптечке

В России с 1 сентября вступят в силу новые требования к автомобильной аптечке. О таком изменении водителям напомнила основатель юридической компании «Деломант Групп», эксперт Таисия Вепренцева, ее цитирует РИА Новости.

В новый состав аптечки должны войти медицинские маски и перчатки, а также одноразовая маска для сердечно-легочной реанимации. Аптечку, кроме того, нужно пополнить жгутом для остановки крови, марлевым бинтом, кожным лейкопластырем, спасательным одеялом, ножницами для перевязки и хирургических ножниц.