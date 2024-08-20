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17:00, 20 августа 2024Мир

В Иране назвали сроки удара по Израилю

КСИР: ожидание ответного удара Ирана по Израилю будет долгим

Фото: Office of the Iranian Supreme Leader / WANA / Reuters

Ожидание ответного удара Ирана по Израилю за расправу над главой политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании будет долгим. Об этом заявил генерал-майор Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Мохаммад Наэини, его слова приводит Reuters.

«Время нам на руку, поэтому период ожидания ответа Израилю может быть достаточно долгим», — отметил вооенный.

Али Мохаммад Наэини добавил, что власти Тегерана в данный момент «взвешивают все обстоятельства», чтобы ответный удар Исламской Республики «не стал повторением предыдущих операций».

17 августа газета The New York Times сообщила, что власти Ирана решили отложить удар по Израилю из-за переговоров с представителями ХАМАС о прекращении огня. При этом подчеркивается, что Тегеран не отказывается от идеи удара в ответ на уничтожение Хании.

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      Дарья Устьянцева
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