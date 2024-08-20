Новая трасса связала Симферополь с северо-западным побережьем Крыма

ТАСС: в Крыму построили автодорогу от Симферополя до поселка Мирный

В Крыму завершили строительство трассы, связывающей Симферополь с северо-западным побережьем Крымского полуострова. Об этом сообщает ТАСС.

Новая автодорога проходит через Симферополь, Евпаторию и поселок Мирный и представляет собой ответвление от трассы А-291 «Таврида» Керчь — Симферополь — Севастополь. Она проложена в обход озера Сасык-Сиваш и городов Евпатория и Саки. Благодаря ее строительству время в пути от Симферополя до Мирного сократится, а пропускная способность трассы возрастет. Длина трассы составляет 61,2 километра, она включает в себя 17 мостов и путепроводов.

Дорога позволит автомобилистам быстрее добираться до морского побережья Крыма, рассказал глава республики Сергей Аксенов. Ранее на сакском направлении регулярно образовывались пробки, сейчас эта проблема решена, дал понять он.

Ранее стало известно об открытии в Крыму музея «Новый Херсонес». Его строительство велось год и восемь месяцев, а протяженность территории составила 22,4 гектара. Музей расположился под открытым небом, на участке установили 103 скульптурные композиции. В состав комплекса вошел ЗАГС, расположенный в одном из помещений музея, а также Музей Христианства, Музей Крыма и Новороссии и другие объекты.