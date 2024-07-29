В Крыму откроется музей «Новый Херсонес»

Музей «Новый Херсонес» под открытым небом построили за полтора года

Музей «Новый Херсонес» откроется в Крыму 30 июля. Его построили по поручению президента России Владимира Путина. Работы заняли 1 год и 8 месяцев. Площадь территории «Нового Херсонеса» — 22,4 гектара. На территории «Нового Херсонеса» установлено 103 скульптурные композиции.

«Десятки тысяч людей трудились на этом объекте. Хочется пожелать, чтобы посещали его десятки миллионов», — сказал митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов).

Он будет состоять из 18 объектов, среди которых свято-Владимирский кафедральный собор, музей Христианства, музей Крыма и Новороссии, музей Античности и Византии, амфитеатр «Грифон Арена» на 1200 человек, храм-парк в честь Святой Троицы, Екатерининский парк скульптур, река Героон и другие.

Символичным местом нового комплекса также станет ЗАГС, открываемый в Год семьи по договоренности между Севастополем и Новым Херсонесом в одном из помещений музеев. В нем молодоженам расскажут о князе Владимире и его жене, Анне Византийской. Место выбрано неслучайно: именно в Херсонесе прошел обряд венчания русского князя и византийской принцессы. В экспозициях установлено более 2500 единиц современного мультимедийного оборудования.

Ранее Владимир Путин отметил, что Херсонес – один из истоков нашей духовности.

«Херсонес – один из истоков нашей духовности. Князь Владимир не только сам крестился в Херсонесе и дружину свою крестил, но потом духовно начал объединять и объединил все славянские племена, проживавшие на этой территории. Это легло в основу строительства единого централизованного российского государства. В этом смысле это место для российского государства является действительно сакральным и очень важным. Здесь переплетается все: и духовные начала, и государственные начала, и исторические, и культурные традиции», – отметил президент.

Новый Херсонес будет работать ежедневно с 8:00 до 00:00, вход в комплекс будет ограничен в 23:00. Пропуская способность составит до 50 тысяч посетителей ежедневно. Вход на территорию будет бесплатным.