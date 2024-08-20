В ЛНР сообщили об улучшении положения российских военных на одном из участков фронта

Вооруженные силы (ВС) России улучшили свое положение на сватовско-кременском участке фронта. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.
По его словам, за последние несколько суток российские военные продвинулись в населенных пунктах Песчаное, Стельмаховка, Макеевка, Терны и Невское. Подполковник НМ ЛНР в отставке отметил, что ширина фронта на данном направлении составляет более 40 километров.
«ВС РФ также удалось выбить противника с трех хорошо укрепленных районов, а на двух участках украинские боевики самовольно оставили позиции и налегке бежали в сторону Оскольского водохранилища», — добавил Марочко.
Ранее стало известно об интенсивных боях в районе Липцов и Волчанска Харьковской области. Как рассказал Марочко, украинская армия несет высокие потери при попытках выбить российских военных с занятых позиций.