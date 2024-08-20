Кандидат в президенты Молдавии Боля: СНГ — это единственная альтернатива ЕС

Альтернативой евроинтеграции в Молдавии может стать только возвращение к связям с СНГ через Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Об этом сообщает РИА Новостисо ссылкой на кандидата в президенты страны от блока «Победа» Василия Боля.

Молдавия должна восстановить отношения с ЕАЭС и с ее странами-участницами, являющимися традиционными союзниками республики. «Это восстановление экономических цепочек между нашими странами, которые были разрушены за последние четыре года», — резюмирует политик.

Ранее Майя Санду опубликовала обращение, где призвала граждан Молдавии принять участие в референдуме о членстве в Европейском Союзе. Он пройдет параллельно президентским выборам 20 октября.