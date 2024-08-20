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21:35, 20 августа 2024Мир

В Пентагоне заявили о необходимости модернизации систем ПРО

Генерал Коллинз: США нужна масштабная модернизация систем ПРО

Фото: US Army / Keystone Press Agency / Global Look Press

США нужна масштабная модернизация систем противоракетной обороны (ПРО) для того, чтобы страна могла противодействовать гиперзвуковому оружию. Об этом в ходе мероприятия издания Defense News заявил глава Агентства по противоракетной обороне США генерал Хит Коллин, пишет ТАСС.

По его словам, в последнее время угроза применения крылатых гиперзвуковых ракет серьезно выросла — это можно видеть как на Украине, так и во многих других частях мира, где проходят испытания гиперзвукового оружия. Военачальник подчеркнул, что Пентагон должен заняться вопросом улучшения устаревших систем ПРО страны.

«Нам нужно начать разработку технологий, способных противостоять этим маневрирующим целям в различных условиях. Необходимо обновление всей цепочки уничтожения таким образом, чтобы она покрывала гиперзвуковые крылатые ракеты», — сказал Коллинз.

Ранее обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Майя Карлин назвала российский атомный крейсер «Адмирал Нахимов» бумажным тигром. По ее оценке, российская сторона, заявляя о характеристиках гиперзвуковых ракет «Циркон», может преувеличивать возможности получаемого крейсером вооружения.

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      Артём Верейкин
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