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15:35, 20 августа 2024Наука и техника

В США российский атомный крейсер назвали бумажным тигром

NI назвал российский атомный крейсер «Адмирал Нахимов» бумажным тигром

Фото: Олег Ласточкин / РИА Новости

Российский атомный крейсер «Адмирал Нахимов» проекта 1144 «Орлан» можно назвать бумажным тигром. Об этом пишет обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Майя Карлин.

По ее оценке, российская сторона, заявляя о характеристиках гиперзвуковых ракет «Циркон», может преувеличивать возможности получаемого крейсером вооружения. «Хотя на бумаге эти характеристики выглядят великолепно, у Москвы есть история преувеличения возможностей своих вооружений», — пишет автор.

Согласно обозревателю, «некоторые эксперты полагают, что военные корабли этого проекта больше никогда не выйдут в море».

Ранее автор TNI Питер Сичиу заметил, что российские танки T-14 «Армата» и T-90M можно отнести к лучшим в мире. Также в рейтинге обозревателя пяти лучших в мире танков присутствуют израильский Merkava V, американский M1A2 Abrams SEPv3 и южнокорейский K2 Black Panther.

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      Иван Потапов
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