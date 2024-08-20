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11:07, 20 августа 2024Бывший СССР

В подконтрольном Киеву городе начали срочную эвакуацию органов власти

Глава ГВА Мирнограда Третьяк заявил о срочной эвакуации органов власти города

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В подконтрольном Киеву городе Димитров (украинское наименование — Мирноград) Донецкой народной республики (ДНР) начали срочную эвакуацию органов власти. Об этом заявил глава украинской городской военной администрации (ГВА) Юрий Третьяк, передает «24 канал».

Третьяк заявил о срочной эвакуации городских органов власти и предприятий, а также о закрытии магазинов и рынков. Он описал ситуацию в городе как напряженную с тенденцией к ухудшению.

По оценкам чиновника, у властей Мирнограда осталось меньше времени на эвакуацию, чем у соседнего Покровска в ДНР. «У Мирнограда остаются считанные дни, может, день-два-три», — заявил глава ГВА.

Ранее в украинской администрации Покровска рассказали о сопротивлении населения эвакуации. Как сообщается, чиновникам приходится ежедневно обходить жителей и сталкиваться с их сопротивлением выезду.

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      Алевтина Запольская
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