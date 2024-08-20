В России кандидата в депутаты сняли с выборов из-за агитационного ролика

Кандидата в депутаты Курганской гордумы Пирожкова сняли с выборов из-за ролика

Кандидата в депутаты Курганской гордумы Андрея Пирожкова сняли с выборов из-за агитационного ролика. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Мужчина выпустил видео, на котором аниматор в костюме динозавра держит в руках плакат с надписью: «Мы не динозавры — мы пенсионеры». После этого лидер регионального отделения Партии пенсионеров отозвал кандидатуру 29-летнего Пирожкова.

Сам политик утверждает, что идею ролика придумал не он, а руководство партии.

Ранее в Москве анонсировали тестовое голосование перед выборами депутатов городской думы. Оно состоится 23 августа в муниципальной округе Куркино.