В России рухнули объемы выданной ипотеки на частные дома

РБК: выдача кредитов на возведение частных домов в России снизилась в шесть раз

Отмена льготной ипотеки и изменение правил выдачи семейной ипотеки заметно сказались на рынке частных домов, выяснили в «Дом.РФ». В июле 2024 года выдача кредитов на строительство таких домов снизилась более чем в шесть раз к июню, составив 4 тысячи сделок, пишет РБК со ссылкой на данные финансового института.

При этом число выданных кредитов на новостройки снизилось не так значительно: в три раза, до 31,9 тысячи сделок. Издание подчеркивает, что темпы строительства частных домов в стране в последнее время росли очень активно. При этом 99,6 процента ипотек на частные дома россияне брали по программам ипотеки с господдержкой. В новостройках эта доля также была высокой — 76 процентов (по данным на июнь 2024 года).

Новые условия семейной ипотеки предполагают выдачу льготных кредитов лишь на объекты, возводимые с использованием счетов эскроу, подчеркивают эксперты. Однако на рынке ИЖС закон о возведении частного жилья по подрядным договорам с использованием таких счетов начнет действовать лишь весной следующего года.

Ранее риэлтор Елена Гончаренко перечислила преимущества частного дома перед квартирой. В их числе она назвала финансовую выгоду: такой дом может оказаться дешевле квартиры, особенно если приобретать его на начальных этапах строительства, уточнила она. Если возведением такого объекта занимается застройщик, стройматериалы могут обойтись ему дешевле, чем частным лицам, поскольку их ему поставляют предприятия по оптовым ценам.