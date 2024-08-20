69-я параллель
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11:46, 20 августа 202469-я параллель

В России школьники нашли бивень огромного мамонта во время экспедиции

В Хангаласском районе Якутии школьники нашли бивень взрослого мамонта
архивное фото

архивное фото. Фото: Konstantin Mikhailov / Russian Look / Globallookpress.com

В Хангаласском районе Якутии школьники во время научной экспедиции обнаружили бивень взрослого мамонта. Об этом сообщает газета «Хангалас».

Взрослые помогли детям раскопать, расчистить и измерить видимую часть бивня. Руководитель экспедиции Прокопий Ноговицын рассказал, что диаметр артефакта достигает 30-35 сантиметров — бивень такого размера впервые обнаружили на Средней Лене.

«Известно, что самый тяжелый бивень весом 159 килограммов и окружностью 89 сантиметров хранится в Музее естествознания в Милане. У ойского мамонта при диаметре 35 сантиметров окружность составляет 109 сантиметров. Так что находка уникальная, молодцы эллэйадовцы! Несмотря на жару и мошкару, ребята до конца выполнили подготовительную работу к приезду палеонтологов», — добавил он.

Ранее на угольном карьере в Якутии обнаружили череп древнего гигантского бизона и бивни мамонта. Останки животных были найдены рабочими на Эльгинском угольном месторождении. Во время работ они раскопали два бивня, кость ноги и череп с рогами.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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