В России выросли темпы удорожания съемных квартир

«Циан.Аналитика»: темпы роста цен на арендное жилье в августе ускорились

Цены на аренду однокомнатных и двухкомнатных квартир в крупных городах России в августе росли активнее, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные «Циан. Аналитики».

Стоимость однокомнатных квартир за этот месяц выросла в среднем на 7,9 процента, а двухкомнатных — на 7,4 процента, отметили специалисты. При этом в августе 2023 года цены росли более медленно — на 4,7 процента за «однушки» и на 6,6 процента за «двушки», указали они.

Темпы удорожания аренды особенно ускорились в последние 30 дней, подчеркнули в «Циан. Аналитике». В июле, по их словам, цены росли медленнее: однокомнатные квартиры за месяц подорожали на 2,3 процента, а двухкомнатные — на 2,6 процента.

Рост цен эксперты объясняют не только сезонностью, но и отменой ряда программ, включая льготную ипотеку и изменение условий семейной и IT-ипотеки.

Ранее стало известно, что в России рухнули объемы выданной ипотеки на частные дома. По данным «Дом.РФ», в июле 2024 года банки в шесть раз реже выдавали такие кредиты, чем в июне того же года. Тогда же уменьшилось и количество кредитов, выданных на новостройки: данный показатель сократился в три раза, достигнув 31,9 тысячи сделок. Эксперты связали это с тем, что оба вида жилья россияне активно приобретали при помощи программ с господдержкой.