В российском регионе спасли потерявшихся в лесу пенсионера с внуком

В Любытинском районе Новгородской области спасли пенсионера и внука, которые потерялись в лесу 19 августа. Подробности инцидента из российского региона публикует местный портал «53Новости».

Вечером 19 августа в экстренные службы поступило сообщение о том, что в лесу пропал пятилетний мальчик и его дедушка. Сотрудница ГУ МЧС России по Новгородской области Ирина Демендеева рассказала, что к спасателям обратилась мать ребенка. По словам женщины, родственники отправились за грибами в район деревни Очеп.

Сначала пенсионер и ребенок выходили на связь, но позже дозвониться до них не получилось. В итоге в поиске потерявшихся задействовали более 40 человек: спасателей, полицейских, добровольцев отряда «Феникс», а также местных жителей. От МЧС привлекли 16 человек и восемь единиц техники.

В конечном счете потерявшихся нашли в тот же день в километре от дороги. Ребенка направили в больницу для медосмотра. Как оказалось, он вместе с дедушкой ходил по лесу кругами.

В июле спасатели вывели заблудившихся в лесу женщин.