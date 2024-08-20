Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
19:04, 20 августа 2024Моя страна

В российском регионе спасли потерявшихся в лесу пенсионера с внуком

Фото: МЧС России

В Любытинском районе Новгородской области спасли пенсионера и внука, которые потерялись в лесу 19 августа. Подробности инцидента из российского региона публикует местный портал «53Новости».

Вечером 19 августа в экстренные службы поступило сообщение о том, что в лесу пропал пятилетний мальчик и его дедушка. Сотрудница ГУ МЧС России по Новгородской области Ирина Демендеева рассказала, что к спасателям обратилась мать ребенка. По словам женщины, родственники отправились за грибами в район деревни Очеп.

Сначала пенсионер и ребенок выходили на связь, но позже дозвониться до них не получилось. В итоге в поиске потерявшихся задействовали более 40 человек: спасателей, полицейских, добровольцев отряда «Феникс», а также местных жителей. От МЧС привлекли 16 человек и восемь единиц техники.

Материалы по теме:
«Надо было погибать там» Пожарных признали виновными в гибели людей в «Зимней вишне». За что их хотят посадить?
«Надо было погибать там»Пожарных признали виновными в гибели людей в «Зимней вишне». За что их хотят посадить?
30 сентября 2021
«Таких пожаров не было никогда» Битва за тайгу: что происходит в охваченных огнем лесах Якутии
«Таких пожаров не было никогда»Битва за тайгу: что происходит в охваченных огнем лесах Якутии
24 августа 2021

В конечном счете потерявшихся нашли в тот же день в километре от дороги. Ребенка направили в больницу для медосмотра. Как оказалось, он вместе с дедушкой ходил по лесу кругами.

В июле спасатели вывели заблудившихся в лесу женщин.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Украинский главком заявил о сложной для ВСУ ситуации на всей линии фронта

      Режиссер «Джокера» ответил на вопрос о третьей части фильма

      Россиянина приговорили к семи годам за фейковое сообщение о минировании здания УМВД

      На Украине назвали число репрессированных с начала СВО священников УПЦ

      Южная Осетия попросила Грузию признать ее независимость

      Белоусов поставил задачи трем группировкам войск на границе с Украиной. Чем они займутся?

      Россиянам назвали самое дорогое зарубежное направление для отдыха в 2024 году

      Зеленский назвал сложной ситуацию на торецком и покровском направлениях

      В российском регионе спасли потерявшихся в лесу пенсионера с внуком

      В зоне СВО защитили бронеавтомобили бревнами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше