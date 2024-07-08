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20:14, 8 июля 2024Моя страна

Спасатели вывели заблудившихся в лесу женщин

Спасатели вывели заблудившихся в лесу на Южном Урале женщин

Фото: Telegram-канал «Поисково-спасательная служба Челябинской области»

Спасатели вывели из леса женщин, которые пошли за ягодами и заблудились. Соответствующую информацию публикует портал «Хорошие новости».

Жительницы Башкирии приехали на Южный Урал, чтобы собрать плоды. Так, россиянки доехали на электричке до станции Тюбеляс, а затем потерялись. При этом женщины попытались позвонить знакомым, однако связь едва работала.

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Отмечается, что россиянкам удалось набрать номер 112 и вызвать спасательную службу. «История закончилась благополучно. Женщин обнаружили в районе железнодорожных путей, оказали помощь и эвакуировали из леса до станции», — рассказали в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

Ранее в июле на российском фестивале приготовили 100 литров окрошки. Ежегодный фестиваль был юбилейным — ему исполнилось 30 лет. На нем собрались 65 тысяч гостей из 30 регионов России и других стран.

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      Екатерина Ештокина
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