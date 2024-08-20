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11:02, 20 августа 2024Мир

В США сравнили выход Байдена из предвыборной гонки с заговором против Цезаря

Американский раввин Билс сравнил выход Байдена из гонки с нападением на Цезаря

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Американский раввин из штата Делавэр Майкл Билс сравнил выход президента США Джо Байдена из предвыборной гонки с нападением заговорщиков на Гая Юлия Цезаря. Его слова передает The New York Times.

В ответ на вопрос о том, насколько справедливым было решение Демократической партии США о снятии кандидатуры Байдена с выборов, раввин сравнил ситуацию со сценой из пьесы Уильяма Шекспира «Юлий Цезарь».

«Есть сцена с "И ты, Брут?", где все его союзники берут ножи и лишают бедного Юлия Цезаря жизни. Я просто не мог не почувствовать, что некоторые из них (демократов — прим. «Ленты.ру») были его (Байдена — прим. «Ленты.ру») коллегами, которые были рядом с ним так долго, и — было больно смотреть», — заявил Билс.

Раввин добавил, что демократы из штата Делавэр, который Байден представлял в Сенате США на протяжении 36 лет, ожидали, что американский лидер будет переизбран еще на один президентский срок.

Ранее кандидат в президенты США, бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что Байден отказался от участия в предвыборной гонке в результате переворота.

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      Елизавета Мытарева
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