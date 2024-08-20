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18:25, 20 августа 2024Мир

В США заявили о медлительности стран НАТО в помощи Украине

Bloomberg: некоторые страны НАТО медлят с наращиванием темпов помощи Украине

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Некоторые страны НАТО медлят с наращиванием темпов военной помощи Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Ряд союзников Украины по НАТО не выполняют обещания ускорить поставки систем ПВО и другого военного снаряжения», — отмечается в материале.

В частности, речь идет о выполнении обязательств о долгосрочной помощи Украине, которые были даны в рамках саммита НАТО в июле этого года. При этом отмечается, что темпы поставок настолько отстают, что они не будут выполнены к осени. Прежде всего, речь идет о вооружениях большой дальности.

Ранее политолог Дмитрий Родионов заявил, что идея президента Чехии Петра Павла о вступлении части Украины, подконтрольной Киеву, в НАТО абсурдна, так как противоречит уставу альянса. По его словам, Североатлантический альянс рассматривает возможности оттянуть решение по вопросу членства и стремится уходить от данной темы.

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