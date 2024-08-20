В Турции заявили об отсутствии проблем с Россией по созданию газового хаба

Глава Минэнерго Турции заявил об отсутствии проблем с Россией по созданию хаба

Между Турцией и Россией нет проблем по созданию центра торговли газом в рамках проекта международного газового хаба. Об отсутствии сложностей в отношениях двух стран заявил глава Минэнерго республики Алпарслан Байрактар, его цитирует ТАСС.

По словам министра, для платформы торговли газом в Стамбульском финансовом центре будет создана совместная компания «Газпрома» и BOTA. Также туда переведут Управление по регулированию энергетического рынка страны. Турция согласна, чтобы компании имели в новой структуре по 50 процентов каждая, но «для этого необходимо некоторое время», добавил он.

«У нас нет проблемной зоны с русскими. Газ будет торговаться в центре, там же будет формироваться цена на него», — заявил Байрактар. Он напомнил, что Турция ежегодно потребляет 50 миллиардов кубометров газа. Планируется, что создаваемая инфраструктура позволит экспортировать 15 процентов от этих объемов. Министр также добавил, что в республике есть пять газовых хранилищ суммарным объемом до 5,8 миллиарда кубометров, к 2028 году планируется увеличить их вместимость до 10-12 миллиардов кубометров.

Ранее глава Минэнерго заявил, что одной из целей Турции является наращивание добычи собственных нефти и газа, в том числе на уже обнаруженных месторождениях. Он отметил, что в июле в республике было зафиксировано самое высокое потребление электричества — 60 тысяч мегаватт.