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06:50, 20 августа 2024Россия

Вдова сгоревшего в танке участника СВО добилась признания его погибшим спустя почти год

Вдова бойца СВО из Челябинска добилась признания его погибшим спустя почти год

Фото: Sergei Chuzavkov / Globallookpress.com

Вдова участника специальной военной операции (СВО) из Челябинска Дмитрия Нагаева добилась признания его погибшим спустя почти год. Об этом рассказало издание «74.ru».

Боец сгорел в танке на поле боя, никаких останков внутри не обнаружили, технику долго не могли эвакуировать, поэтому бюрократические процедуры затянулись на девять месяцев. Из-за этого женщина и двое детей 4 и 10 лет не могли получить причитающиеся выплаты.

Вдова хотела поехать в Самару, в воинскую часть, где был приписан Дмитрий, однако ей отказали в посещении как гражданскому лицу. Помог разрешить ситуацию один из сослуживцев челябинца с позывным Крюк. Он обратился к командиру части, тот дал распоряжение, после чего семья через военкомат получила справку о смерти.

В июле этого года семья оформила документы о смерти и получила прах погибшего, начали решаться вопросы с выплатами – родным выплатили оклад бойца за все месяцы, пока они ходили по инстанциям. «Наконец он успокоился. Раньше снился мне, сестре. Обеспокоенный, говорил, что "не под крышей он"», — поделилась вдова.

Ранее в Челябинске чиновники отказали в выплатах многодетному участнику СВО из-за его многолетней службы. Он находится на передовой с 2022 года, а его общий стаж службы по контракту в Вооруженных силах России составляет около 20 лет.

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      Марина Совина
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