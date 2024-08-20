Вдова сгоревшего в танке участника СВО добилась признания его погибшим спустя почти год

Вдова бойца СВО из Челябинска добилась признания его погибшим спустя почти год

Вдова участника специальной военной операции (СВО) из Челябинска Дмитрия Нагаева добилась признания его погибшим спустя почти год. Об этом рассказало издание «74.ru».

Боец сгорел в танке на поле боя, никаких останков внутри не обнаружили, технику долго не могли эвакуировать, поэтому бюрократические процедуры затянулись на девять месяцев. Из-за этого женщина и двое детей 4 и 10 лет не могли получить причитающиеся выплаты.

Вдова хотела поехать в Самару, в воинскую часть, где был приписан Дмитрий, однако ей отказали в посещении как гражданскому лицу. Помог разрешить ситуацию один из сослуживцев челябинца с позывным Крюк. Он обратился к командиру части, тот дал распоряжение, после чего семья через военкомат получила справку о смерти.

В июле этого года семья оформила документы о смерти и получила прах погибшего, начали решаться вопросы с выплатами – родным выплатили оклад бойца за все месяцы, пока они ходили по инстанциям. «Наконец он успокоился. Раньше снился мне, сестре. Обеспокоенный, говорил, что "не под крышей он"», — поделилась вдова.

Ранее в Челябинске чиновники отказали в выплатах многодетному участнику СВО из-за его многолетней службы. Он находится на передовой с 2022 года, а его общий стаж службы по контракту в Вооруженных силах России составляет около 20 лет.

