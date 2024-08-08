Чиновники объяснили отказ в выплатах многодетному участнику СВО его многолетней службой

В Челябинске чиновники отказали в выплате бойцу СВО из-за его многолетней службы

В Челябинске чиновники отказали в выплатах бойцу специальной военной операции (СВО) на Украине Андрею Щербакову из-за его многолетней службы. Отказ в выплате военнослужащему объяснили в пресс-службе регионального министерства социального развития, пишет Ura.Ru.

Участник СВО является многодетным отцом, но при этом его семью лишили региональных выплат, которые положены бойцам спецоперации. Как ранее рассказывала жена военнослужащего Анна, ее муж находится на передовой с 2022 года, а его общий стаж службы по контракту в Вооруженных силах России составляет около 20 лет. Новый контракт он заключил в сентябре 2022 года сроком на 12 лет.

Это, как объяснили чиновники, и стало причиной отказа. «Кадровый военнослужащий много лет служит в рядах Вооруженных Сил (...), а это значит, что на эту дату продления контракта мужчина не состоял на воинском учете в военных комиссариатах Челябинской области, не был отобран пунктом отбора на военную службу по контракту Челябинска», — прокомментировали в министерстве, уточнив, что назначить региональные выплаты они могут только тем военным, которые впервые заключили контракт с Минобороны через пункт отбора.

Жена военного с этим решением не согласилась, заявив, что в других регионах кадровым военным такие выплаты предоставляются вне зависимости от места заключения контракта. При этом она не уточнила, планирует ли обращаться в прокуратуру или суд.

Ранее жителю Тюменской области пришлось вернуть 600 тысяч рублей, выданных ему за подписание контракта с Минобороны для отправки на фронт.