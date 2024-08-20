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15:39, 20 августа 2024Россия

Вернувшийся с СВО без руки экс-депутат возглавил школу в российском городе

Вернувшийся с СВО без руки экс-депутат возглавил школу в Перми
Александр Григоренко

Александр Григоренко. Фото: страница Александра Григоренко во «ВКонтакте»

Экс-депутат Заксобрания Пермского края 41-летний Александр Григоренко, который вернулся со специальной военной операции (СВО) без руки, возглавил школу № 87 в Перми. Об этом россиянин сообщил газете «Звезда».

Григоренко пояснил, что несколько раз бывал на Донбассе в 2014 году. В 2023-м из-за ранения ему ампутировали кисть руки, после чего Григоренко вернулся в Пермь и проводил «Уроки мужества» для детей.

Бывший чиновник объявил о намерении открыть ячейку Юнармии на базе школьного клуба «Доброволец» и «увязать в единую систему воспитания» ячейку «Движения первых», школьный спортклуб и совет учащихся.

Ранее сообщалось, что бывший депутат городской думы Екатеринбурга Олег Кинев, осужденный за расправу над 80-летней пенсионеркой, в составе отряда «Шторм Z» на СВО получил награду за спасение жизни.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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