Власти российского города выселили ушедшего на СВО бойца

В Свердловской области ушедшего на СВО бойца выселили из квартиры

В города Камышлове Свердловской области участника специальной военной операции (СВО) выселили из квартиры, пока боец находился в зоне боевых действий. Об этом сообщает руководитель свердловского отделения «Народного фронта» Вадим Савин в Telegram.

Квартиру военнослужащего представители местных властей вскрыли на основании истечения срока действия договора социального найма. Вместо продления договора представители администрации вскрыли замки и вынесли из жилья вещи бойца и его сожительницы.

Савин пообещал разобраться в сложившейся ситуации.

Ранее в Екатеринбурге банк захотел выселить семью другого участника СВО из единственного жилья. Из-за двухмесячной просрочки банк выставил жилье на торги. Жена военнослужащего была вынуждена обратиться в суд.