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18:06, 20 августа 2024Мир

На Западе заявили о крупном внутреннем конфликте властей в Киеве

Доктороу: между военным и гражданским руководством в Киеве назрел конфликт

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Между военным и гражданским руководством официальных властей Киева назрел внутренний раскол на фоне ухудшающейся обстановки на фронте. Об этом заявил американский политолог Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Существуют внутренние конфликты между теми, кто находится на самом верху в военной и гражданской администрациях на Украине», — заявил специалист по отношениям России с США и Евросоюзом.

По его словам, причиной конфликта стало решение об отправке стратегических резервов в Курскую область вместо усиления обороны в Донбассе.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что оборона Вооруженных сил Украины разваливается по всей линии фронта и Киев не способен сдержать данную тенденцию. Он также подчеркнул, что украинские войска не смогли выстроить заранее крепкую оборону, из-за чего Россия успешно продвигается на новых рубежах.

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      Виктория Кондратьева
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