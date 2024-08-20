На Западе заявили о крупном внутреннем конфликте властей в Киеве

Доктороу: между военным и гражданским руководством в Киеве назрел конфликт

Между военным и гражданским руководством официальных властей Киева назрел внутренний раскол на фоне ухудшающейся обстановки на фронте. Об этом заявил американский политолог Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Существуют внутренние конфликты между теми, кто находится на самом верху в военной и гражданской администрациях на Украине», — заявил специалист по отношениям России с США и Евросоюзом.

По его словам, причиной конфликта стало решение об отправке стратегических резервов в Курскую область вместо усиления обороны в Донбассе.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что оборона Вооруженных сил Украины разваливается по всей линии фронта и Киев не способен сдержать данную тенденцию. Он также подчеркнул, что украинские войска не смогли выстроить заранее крепкую оборону, из-за чего Россия успешно продвигается на новых рубежах.