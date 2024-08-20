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18:26, 20 августа 2024Забота о себе

Врач предостерегла некоторых людей от ношения контактных линз

Офтальмолог Казанцева: от линз стоит отказаться при катаракте и глаукоме

Фото: Unsplash

Неправильный подбор контактных линз и небрежное обращение с ними может нанести глазам вред, предупредила офтальмолог Елена Казанцева. В беседе с «Радио Sputnik» она также предостерегла некоторых людей от ношения линз.

По словам Казанцевой, любая контактная оптика имеет такие важные параметры, как диаметр, радиус кривизны, влагосодержание, кислородопроницаемость. Линзы для каждого человека должен подбирать специалист, заверила она.

Также она призвала соблюдать правила ухода за контактными линзами. «Чтобы избежать возможных проблем со здоровьем глаз, регулярно меняйте раствор для хранения линз, не носите их дольше рекомендованного срока, тщательно мойте руки перед тем, как надевать или снимать линзы. При возникновении любых неприятных ощущений, таких как зуд, жжение или покраснение глаз, следует обратиться к врачу-офтальмологу», — предупредила она.

Отказаться от линз стоит при хронических воспалительных процессах, которые затрагивают любые части глаза или век, катаракте, глаукоме, кератите, вывихах и подвывихах хрусталика, перечислила Казанцева. Специалистка не рекомендовала надевать контактные линзы при избыточной или недостаточной функции слезных желез, ксерофтальмии, дакриоадените, блефароплегии, вирусной или паразитарной офтальмологической инфекциях, а также низкой чувствительности роговицы.

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      Александра Лисица
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