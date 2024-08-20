За неделю в России почти на треть выросла заболеваемость COVID-19

За неделю заболеваемость COVID-19 в России выросла на 31,4 процента

За неделю показатель заболеваемости COVID-19 в России вырос почти на треть. Об этом сообщили в федеральном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Согласно официальным данным, за неделю в России выявили 13 254 случаев инфекции, что на 31,4 процента выше, чем за предыдущий аналогичный период. «Увеличение заболеваемости отмечено в 71 субъекте РФ, в том числе в 17 регионах более чем в среднем по стране», — подчеркнули в оперштабе.

Там добавили, что за неделю госпитализировали 1409 человек, выздоровели 10 558. 11 пациентов спасти не удалось.

Ранее Роспотребнадзор объяснил рост заболеваемости COVID-19 сезонностью. В санитарной службе подчеркнули, что в конце августа и начале сентября заканчивается массовый сезон отпусков, а также летние каникулы школьников, и большинство россиян возвращаются к работе и учебе, что ведет к увеличению числа контактов.