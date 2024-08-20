Зарплаты водителей большегрузов в России выросли рекордными темпами

Средняя медианная зарплата водителей грузовиков в РФ выросла на 74 % за год

Зарплаты водителей большегрузов в России в первом полугодии 2024 года выросли рекордными темпами. Об этом со ссылкой на исследование сервиса HeadHunter и отраслевой ассоциации «Автогрузэкс» пишут «Ведомости».

За январь-июнь средняя по стране медианная зарплата водителей грузовых автомобилей увеличилась на 74 процента в годовом выражении, до 131 тысячи рублей. Эта динамика стала самой заметной среди 174 других профессий, потолок роста доходов по которым составил за тот же период 60 процентов.

По уровню зарплат водители большегрузов заняли 23-е место в России. В топ-5 самых высокооплачиваемых специальностей вошли DevOps-инженеры (250 тысяч рублей), руководители группы разработки (214 тысяч рублей), специалисты по работе с данными (197 тысяч рублей), коммерческие директора (184 тысячи рублей) и системные аналитики (180 тысяч рублей).

Наиболее серьезная проблема с дефицитом водителей отмечается в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Новосибирске, рассказали в «Автогрузэксе». Коммерческий директор «МТЭК-логистик» Евгений Симаков отметил, что затраты на подбор кандидатов на эту позицию в первом полугодии выросли на 15 процентов. При этом срок закрытия вакансий увеличился более чем на треть, добавил первый заместитель гендиректора «Байкал сервис ТК» Александр Зарецкий.

Из-за нехватки водителей «зарплатная гонка» за такими специалистами продолжится, считает глава ГК «Глобальная логистика и транспорт» Павел Горбунов. По прогнозам совладельца компании ПЭК Вадима Филатова, до конца года уровень предлагаемых доходов для водителей большегрузов может возрасти еще на 10-30 процентов.

Он также обратил внимание на старение работников отрасли — средний возраст водителей за последние годы увеличился с 48 до 54 лет. «Через пять лет этот показатель окажется на предпенсионной отметке в 59 лет, и большинство возрастных работников покинет профессию», — заявил Филатов. В то же время молодые люди не стремятся в профессию из-за снижения ее престижа и дорогого обучения.

В июле среди вакансий для представителей рабочих специальностей самые высокие зарплаты предлагали водителям-дальнобойщикам. Их предполагаемое вознаграждение выросло на 51 процент к году, до 210 тысяч рублей в месяц при полной занятости, подсчитали исследователи «Авито Работы».