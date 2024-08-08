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06:17, 8 августа 2024Экономика

Названы самые высокооплачиваемые рабочие специальности

Авито Работа: самая большая зарплата среди рабочих у дальнобойщиков

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Среди вакансий для представителей рабочих специальностей в июле самые высокий зарплаты предлагали водителям-дальнобойщикам: их предполагаемое вознаграждение выросло на 51 процент к году. Об этом «Ленте.ру» рассказали исследователи «Авито Работы».

«Больше всего предлагали водителям-дальнобойщикам — около 210 тысяч рублей в месяц при полной занятости. Это на 51 процент больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Второе место в списке заняла профессия сверловщика. Соискатели на эту позицию могли рассчитывать в среднем на 156 тысяч, фрезеровщики и токари — на 146 и 137 тысяч рублей соответственно», — поделились аналитики.

Водители различных категорий, как выяснили исследователи, остаются одними из наиболее высокооплачиваемых рабочих специалистов. На пятом месте по уровню зарплатных предложений оказались водители такси со средней зарплатой около 122 тысяч рублей.

«Сфера доставки, грузоперевозок и логистики остается крайне востребованной среди работодателей — в июле текущего года доля вакансий для специалистов в этой отрасли составила 6,4 процента от общего числа всех вакансий, уступив только производственной и строительной сферам. Высокие зарплаты, дополнительные бонусы и компенсации для привлечения и удержания сотрудников», — объяснил директор категории такси, транспорт и логистика «Авито Работы» Артем Егоренков.

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      Наталия Белова
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