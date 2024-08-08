Названы самые высокооплачиваемые рабочие специальности

Авито Работа: самая большая зарплата среди рабочих у дальнобойщиков

Среди вакансий для представителей рабочих специальностей в июле самые высокий зарплаты предлагали водителям-дальнобойщикам: их предполагаемое вознаграждение выросло на 51 процент к году. Об этом «Ленте.ру» рассказали исследователи «Авито Работы».

«Больше всего предлагали водителям-дальнобойщикам — около 210 тысяч рублей в месяц при полной занятости. Это на 51 процент больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Второе место в списке заняла профессия сверловщика. Соискатели на эту позицию могли рассчитывать в среднем на 156 тысяч, фрезеровщики и токари — на 146 и 137 тысяч рублей соответственно», — поделились аналитики.

Водители различных категорий, как выяснили исследователи, остаются одними из наиболее высокооплачиваемых рабочих специалистов. На пятом месте по уровню зарплатных предложений оказались водители такси со средней зарплатой около 122 тысяч рублей.

«Сфера доставки, грузоперевозок и логистики остается крайне востребованной среди работодателей — в июле текущего года доля вакансий для специалистов в этой отрасли составила 6,4 процента от общего числа всех вакансий, уступив только производственной и строительной сферам. Высокие зарплаты, дополнительные бонусы и компенсации для привлечения и удержания сотрудников», — объяснил директор категории такси, транспорт и логистика «Авито Работы» Артем Егоренков.

Ранее о критической нехватке автомехаников сообщала «Российская газета». Как отметил директор представительства «КамАЗа» в Казани Александр Ушенин, в настоящее время в отрасли также прослеживается старение кадров. В свою очередь, глава Академии «Авто.ру Бизнес» Дарья Челядинова заявила об остром дефиците ряда других специалистов, включая арматурщиков, маляров и выкупщиков.