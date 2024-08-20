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12:05, 20 августа 2024Интернет и СМИ

Заявление Гладкова о введении украинского языка в российских школах оказалось фейком

Заявление Гладкова о введении украинского языка в школах оказалось дипфейком

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Заявление губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова о введении украинского языка в российских школах оказалось дипфейком.

Telegram-канал Om TV опубликовал видео с участием губернатора Белгородской области, в котором Гладков якобы объявил о введении уроков украинского языка и истории в школах региона.

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В действительности распространяемый ролик является дипфейком. Это подтвердила система «Зефир».

Видео с участием главы региона, на основе которого был создан дипфейк, было опубликован Гладковым в его Telegram-канале 14 августа. В ролике политик сообщал, что обстановка в Белгородской области остается крайне напряженной.

«Ежедневные обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины, разрушены дома, ранены мирные жители, поэтому принимаем решение с сегодняшнего дня на всей территории Белгородской области с целью дополнительной защиты населения, с целью оказания дополнительных мер поддержки пострадавшим объявить чрезвычайную ситуацию на региональном уровне», — заявлял губернатор в оригинальном видео.

Кроме того, в последнее дни в связи с событиями в граничащих с Украиной регионах России фиксируется большое количество фейков, включая дипфейки с участием губернаторов.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

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      Олег Давыдов
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