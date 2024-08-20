Жена Сарика Андреасяна прокомментировала конфликт с Никитой Кологривым

Звезда «Жизни по вызову» Лиза Моряк опровергла ссору с Никитой Кологривым

Звезда сериала «Жизнь по вызову» и супруга режиссера Сарика Андреасяна, актриса Лиза Моряк прокомментировала слухи о том, что Никита Кологривый выбыл из каста проекта из-за ссоры с ней. Об этом сообщило издание Starhit.

По словам Моряк, информация об их конфликте не соответствует действительности, а персонажа Кологривого в третьем сезоне не будет по сюжету, согласно первоначальному замыслу. «Про нашу ссору — это дезинформация. В конце второго сезона героя Никиты убили, поэтому он не появляется в новом. Никита — прекрасный артист, я и мой муж с ним дружим, у нас планируются еще совместные работы», — заявила Моряк.

В касте третьего сезона сериала «Жизнь по вызову» главными звездами значатся Павел Прилучный и Лиза Моряк. Новые эпизоды проекта появятся в сети 1 сентября.

Ранее сообщалось, что опубликован первый трейлер грядущего сериала по великому роману «Преступление и наказание».