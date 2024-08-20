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11:17, 20 августа 2024Ценности

Звезда турецкого сериала «Постучись в мою дверь» показала фигуру в купальнике

30-летняя турецкая актриса Ханде Эрчел поделилась фото в фиолетовом купальнике

Фото: @handemiyy

Турецкая актриса Ханде Эрчел поделилась снимком в купальнике. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

30-летняя звезда сериала «Постучись в мою дверь» показала фигуру в купальнике фиолетового цвета. Свой пляжный образ она дополнила кепкой бренда Polo Ralph Lauren в тон плавательному костюму. На фотографии знаменитость позирует со стаканом воды в руке. «Свободна от обязательств», — подписала она публикацию.

В июле Ханде Эрчел также снялась в купальнике для журнала InStyle. Ее запечатлели в слитном черном наряде на тонких бретелях с металлической фурнитурой.

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      Карина Черных
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