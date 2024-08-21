140-килограммовая певица Lizzo начала худеть

Певица Lizzo начала посещать тренажерный зал

Американская рэперша Мелисса Вивиан Джефферсон, более известная как Lizzo (Лиззо), начала худеть и посещать спортзал. Новыми видео 140-килограммовая певица поделилась в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

36-летняя Lizzo продемонстрировала, как делает упражнения для рук в тренажерном зале, в двух роликах: во втором она демонстрировала свой прогресс. Lizzo не уточнила, сколько времени прошло между съемками этих видео.

«Если вы читаете это… Помните, что способны на все, что захотите. Сосредоточьтесь!» — призвала поклонников она.

В мае в сети высмеяли образ Lizzo со словами «как коричневый пакет». Исполнительница вышла в свет в прозрачном платье бренда Weinsanto без рукавов из блестящей ткани бледно-коричневого оттенка.