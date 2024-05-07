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17:22, 7 мая 2024Ценности

В сети высмеяли образ тучной рэперши Lizzo со словами «как коричневый пакет»

Фото: Jeff Kravitz / FilmMagic / Getty Images

Американская рэперша Мелисса Вивиан Джефферсон, более известная как Lizzo (Лиззо), пришла на бал Met Gala и была высмеяна в сети. На соответствующие комментарии социальной сети X (бывший Twitter) обратили внимание журналисты Daily Mail.

36-летняя тучная исполнительница вышла в свет в прозрачном платье бренда Weinsanto без рукавов из блестящей ткани бледно-коричневого оттенка. Упомянутый наряд частично просвечивал тело звезды и был соединен с необычным головным убором в форме чаши.

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Поклонники оценили образ знаменитости в сети. «Когда Лиззо полностью выберется из этого кокона, она станет прекрасной бабочкой», «Не приноси закуски на MetGala, пока Лиззо пытается выглядеть как коричневый пакет, в котором была еда», «Она выглядит ужасно. Наряд ей не к лицу, цвет ее размывает», «Выглядит прискорбно», — высказались они.

Ранее Кару Делевинь в балаклаве сравнили со Шреддером из «Черепашек ниндзя». 31-летняя знаменитость выбрала для мероприятия наряд бренда Stella McCartney, состоящий из белой облегающей юбки с длинным шлейфом и кроп-топа с балаклавой.

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      Екатерина Ештокина
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