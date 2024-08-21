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13:47, 21 августа 2024Ценности

Анна Семенович раскрыла правду об одной детали своей внешности

44-летняя певица Анна Семенович заявила, что делает татуаж для красоты губ

Фото: @ann_semenovich

Бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович раскрыла правду об одной детали своей внешности. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Отвечая на вопрос одной из подписчиц, корректировала ли артистка свои губы, 44-летняя Семенович заявила, что является обладательницей пухлых губ с детства. Она продемонстрировала архивное фото времен юности, на котором позировала в белом жакете с уложенными в низкий пучок волосами.

Певица отметила, что для красоты губ делает татуаж и предпочитает блеск помаде. «Я не люблю искусственность — это убивает индивидуальность», — обозначила свою позицию звезда.

В июне Анна Семенович рассказала о неудачном уменьшении груди.

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      Карина Черных
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