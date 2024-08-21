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09:40, 21 августа 2024Мир

Автор «матери всех санкций» против России захотел получить помилование от Байдена

NYP: сенатор Менендес хочет получить помилование от Байдена
Боб Менендес

Боб Менендес. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Сенатор Конгресса США Боб Менендес, находящийся под следствием за обнаружение у него золотых слитков, хочет получить помилование от президента страны Джо Байдена по делу о коррупции в обмен на отказ от очередного выдвижения на выборы. Об этом сообщает газета The New York Post (NYP).

«Последние отчаянные попытки Боба Менендеса добиться помилования путем отказа от участия в гонке, в которой он никогда не должен был участвовать, и отставка в последнюю минуту, вероятно, не будут достаточными для того, чтобы вытащить его из тюрьмы», — приводит издание слова Томаса Андерсона, директора Last Government Watchdog.

Отмечается, что конгрессмен хочет добиться помилования, так как он получает годовую зарплату в Сенате в размере 174 000 долларов. В случае отсутствия судимости он получит право на пенсию в размере 140 000 долларов США в год, а также на пожизненное медицинское обслуживание для себя и своей жены.

Менедес известен как один из наиболее активных инициаторов в Сенате по вопросам внешней политики. В частности, в декабре 2021 года он предложил законопроект «мать всех санкций» против России, который предполагал урон экономике страны. Однако его принятие затруднилось в январе 2022 года.

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      Максим Габриелян
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