США затруднились принять санкции против России

В США авторы инициативы о санкциях против России во главе с сенатором-демократом Робертом Менендесом от штата Нью-Джерси столкнулись с трудностями при рассмотрении проекта. Политикам не хватает времени для этого, сообщает Roll Call.

Сенаторы США затрудняются принять санкции против России, поскольку им некогда это сделать. Предполагалось, что Менендес использует текущую неделю, чтобы добиться поддержки от республиканцев, а на следующей неделе проведет голосование. «Но зимняя погода и омикрон-штамм коронавируса разрушили эти планы», — подчеркивает Roll Call.

«Песок в часах заканчивается», поэтому сенаторам сложно рассмотреть проект Менендеса, который он называет «матерью всех санкций». Политики представили и другие меры против России, но именно демократ предложил ввести ограничения при дальнейшей эскалации ситуации на Украине. Республиканцы выступают за такое решение вне зависимости от развития событий.

Ранее в США представили проект новых ограничений против России. Республиканец из палаты представителей конгресса США Джим Бэнкс внес в санкционный список президента страны Владимира Путина, высокопоставленных российских чиновников и ряд силовиков, журналистов, крупных бизнесменов, а также газопровод «Северный поток-2».