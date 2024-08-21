«Британский Билл Гейтс» бесследно пропал в результате крушения яхты. Он мнил себя бондовским злодеем и держал пираний

Британский Билл Гейтс Майк Линч мог спастись при крушении суперъяхты

19 августа возле Сицилии ушла на дно роскошная суперъяхта, на которой британский миллиардер Майк Линч праздновал победу в суде. Еще в июне ему и его соратнику Стивену Чемберлену грозила тюрьма за мошенничество на миллиарды долларов. Он больше года провел под домашним арестом, но сумел доказать свою невиновность и выйти на свободу. Теперь его и других людей, участвовавших в суде, ищут водолазы. Чемберлен также погиб: несколько дней назад его сбил автомобиль.

Роскошная яхта, на которой миллиардер праздновал освобождение, ушла на дно за считаные минуты

Яхта Bayesian с корпусом длиной 56 метров, на которой миллиардер решил устроить вечеринку, была уникальна. Над ней возвышалась единственная мачта высотой 72,27 метра. Известен только один корабль с более высокой мачтой, и разница не так уж велика — всего три метра. Название Bayesian намекало на байесовскую статистику, которая, как считал Майк Линч, и принесла ему богатство.

Судно стояло в море недалеко от итальянской деревушки Портичелло. Ничто не предвещало беды, поэтому капитан приказал спустить якорь. Около пяти часов утра, когда большая часть команды и пассажиров спали, погода внезапно ухудшилась. На яхту обрушился шторм, затем она оказалась на пути водяного смерча.

Под напором стихии гигантская мачта переломилась пополам. Без нее судно потеряло устойчивость и почти сразу же перевернулось. Спустя считаные минуты все было кончено

Сотрудница Линча Шарлотта Голунски рассказала итальянской газете La Repubblica, что успела подняться на палубу. Когда яхта опрокинулась, она, ее маленькая дочь и муж оказались в воде. Она едва не потеряла девочку, но поймала ее и пыталась держать над водой. «Было совершенно темно, — вспоминает она. — В воде я не могла открыть глаза. Пыталась звать на помощь, но в ответ слышала только крики других».

Яхта Bayesian Фото: Baia Santa Nicolicchia / Fabio La Bianca / Reuters

Без вести пропали шесть человек, в том числе сам Майк Линч и руководитель банка Morgan Stanley International

Хотя поблизости были другие корабли, шторм их почти не затронул. По словам капитана судна «Сэр Роберт Баден Пауэлл» Карстена Борнера, когда стихия утихла, его команда заметила, что яхта миллиардера исчезла.

Мы увидели красную сигнальную ракету, поэтому мы с моим первым помощником направились туда и нашли там спасательный плот

Карстен Борнер капитан судна «Сэр Роберт Баден Пауэлл»

Судно Борнера подобрало 11 человек с затонувшей Bayesian, в том числе троих с серьезными ранениями. Всего же с яхты спасли 15 человек. Среди них оказались капитан, жена миллиардера Анжела Бакарес, Голунски с дочерью и мужем и юрист, защищавшая Линча на недавнем суде. Восемь человек попали в больницу.

Корабельного кока нашли, но спасти его не удалось. Еще шесть человек по-прежнему считаются пропавшими без вести. В их числе сам миллиардер, его 18-летняя дочь, его адвокат Крис Морвилло с женой и банкир Джонатан Блумер с женой. Блумер был председателем совета директоров банка Morgan Stanley International и давно дружил с Линчем. На суде он выступал в качестве свидетеля защиты.

Майк Линч считался британским Биллом Гейтсом и держал в штаб-квартире живых пираний

Майк Линч основал несколько успешных технологических компаний и заработал репутацию своего рода «британского Билла Гейтса». В 1991 году он участвовал в создании фирмы Cambridge Neurodynamics, которая разрабатывала технологию распознавания отпечатков пальцев. А спустя пять лет Линч создал компанию Autonomy, разрабатывавшую средства анализа больших объемов данных. Это и был его самый успешный проект.

С одной стороны, Линч был технарем и прекрасно разбирался в том, как работает софт, создаваемый его компанией. С другой стороны, бывшие сотрудники описывают его как бизнесмена с железной хваткой. В Autonomy действовали суровые порядки, делавшие ее непохожей на калифорнийские технологические стартапы.

Переговорки назывались в честь злодеев из фильмов про Джеймса Бонда, а во внутреннем дворике штаб-квартиры стоял внушительный аквариум с живыми пираньями

В 2011 году Autonomy купил американский IT-гигант Hewlett-Packard (HP). Его руководство опасалось, что обычные персональные компьютеры и принтеры, которые выпускает HP, постепенно утратят значение. Чтобы подготовиться к такому развитию событий, они решили развивать технологии больших данных — в то время считалось, что за ними будущее. Приобретение Autonomy было призвано укрепить это направление.

Майк Линч Фото: Michael Liedtke / AP

Линчу грозило 25 лет тюрьмы за обман руководства HP, но присяжные его оправдали

Первоначально стоимость Autonomy оценивалась в 46 миллиардов долларов, однако в итоге ее приобрели за 11 миллиардов долларов. Спустя всего год руководство HP пришло к выводу, что покупка не оправдала надежд, и стало искать виноватых.

Линча обвинили в намеренном завышении стоимости Autonomy. Юристы HP утверждали, что он и бывший финансовый директор компании Стивен Чемберлен преувеличивали объемы продаж, скрывали существование убыточного отдела, занимавшегося перепродажей железа, и заставляли молчать людей, у которых это вызывало сомнения.

В США Линчу и Чемберлену предъявили обвинения в мошенничестве, по которым им грозило до 25 лет лишения свободы. В 2022 году американские власти добились экстрадиции миллиардера, назначили ему залог величиной 100 миллионов долларов и на 13 месяцев поместили под домашний арест.

В июне присяжные полностью оправдали и его, и Чемберлена. После освобождения Линч дал несколько интервью, в которых обвинил британское правительство в нежелании защищать своих граждан.

Если говорить начистоту, причина, по которой я тут сижу, заключается не только в том, что я невиновен. Причина в том, что у меня достаточно денег, чтобы выдержать процесс, который затеян специально для того, чтобы ты его не выдержал Майк Линч миллиардер

Итальянские спасатели не верят, что миллиардера и других пропавших удастся спасти

Инженер Ник Слоэн, в свое время участвовавший в спасательной операции на круизном судне Costa Concordia, рассказал изданию Daily Mail, что у пропавших людей есть шансы выжить, если на затонувшей яхте остались воздушные карманы. В этом случае им может хватить кислорода на два, максимум три дня.

Итальянские спасатели целый день пытались добраться до затонувшего корабля, который сейчас находится на глубине около 50 метров. Во вторник служба береговой охраны Италии заявила, что шансов найти пропавших живыми почти не осталось.