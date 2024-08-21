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12:58, 21 августа 2024Бывший СССР

Белорусское посольство в Ереване закидали помидорами и картошкой

Посольство Белоруссии в Ереване закидали яйцами, помидорами и картошкой

Кадр: Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье

Представители армянской партии «Во имя Республики» провели акцию протеста возле посольства Белоруссии в Ереване. Об этом сообщает «Spuntik Ближнее зарубежье» в Telegram.

В ходе акции представители политсилы, задетые недавними высказываниями президента Белоруссии Александра Лукашенко в адрес властей Армении, забросали ворота и двери дипломатического представительства яйцами, помидорами и картошкой.

Лидер партии Арман Бабаджанян при этом потребовал, чтобы Ереван порвал дипотношения с Минском, объявив белорусского посла нежелательной персоной.

Ранее Лукашенко заявлял, что Армения никому не нужна на Западе. Он также призвал власти республики развивать собственные ресурсы и экономику, ориентируясь на то, что есть у страны.

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      Георгий Нестеров
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