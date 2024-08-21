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11:13, 21 августа 2024Россия

Белоусов вручил медали отличившимся участникам СВО

Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» отличившимся участникам СВО

Кадр: Telegram-канал « Минобороны России»

Министр обороны России Андрей Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» участникам специальной военной операции (СВО), которые отличились на поле боя. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

Глава ведомства также вручил военнослужащим, которые проявили мужество и героизм, именное огнестрельное оружие. Он поздравил военных с высокими наградами и поблагодарил за образцовое выполнение боевых задач.

«Вы на деле доказываете верность присяге и Родине, готовность надежно защищать суверенитет нашей страны и безопасную жизнь наших граждан», — приводятся слова Белоусова. Министр подчеркнул, что заслуги бойцов Вооруженных сил России по достоинству оценены президентом Владимиром Путиным.

Ранее Белоусов обратился к российским военным и поздравил командование и личный состав 132-й отдельной гвардейской Горловской мотострелковой бригады с установлением контроля над населенным пунктом Артемово в Донецкой народной республике.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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