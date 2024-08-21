Белоусов вручил медали отличившимся участникам СВО

Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» отличившимся участникам СВО

Министр обороны России Андрей Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» участникам специальной военной операции (СВО), которые отличились на поле боя. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

Глава ведомства также вручил военнослужащим, которые проявили мужество и героизм, именное огнестрельное оружие. Он поздравил военных с высокими наградами и поблагодарил за образцовое выполнение боевых задач.

«Вы на деле доказываете верность присяге и Родине, готовность надежно защищать суверенитет нашей страны и безопасную жизнь наших граждан», — приводятся слова Белоусова. Министр подчеркнул, что заслуги бойцов Вооруженных сил России по достоинству оценены президентом Владимиром Путиным.

Ранее Белоусов обратился к российским военным и поздравил командование и личный состав 132-й отдельной гвардейской Горловской мотострелковой бригады с установлением контроля над населенным пунктом Артемово в Донецкой народной республике.