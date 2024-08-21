Белоусов обратился к военным по поводу недавних событий в зоне спецоперации

Глава МО Белоусов обратился к военным по поводу недавних событий в зоне СВО

Глава Минобороны Андрей Белоусов обратился к российским военным по поводу освобождения в зоне проведения спецоперации новых населенных пунктов. Министр направил телеграмму в адрес нескольких бригад ВС России, сообщается в Telegram-канале МО.

«Глава военного ведомства поздравил командование и личный состав 132-й отдельной гвардейской Горловской мотострелковой бригады с освобождением от врага населенного пункта Артёмово в ДНР», — говорится в сообщении.

Кроме того, Белоусов направил поздравления личному составу и командованию первой отдельной гвардейской мотострелковой Славянской бригады в связи с успехами в уничтожении обороны противника на александро-калиновском направлении.

Ранее Андрей Белоусов перечислил задачи, стоящие перед тремя группировок войск: «Белгород», «Брянск» и «Курск».

В Курской области уже две недели идут бои с Вооруженными силами Украины. В регионе, а также в Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции.

16 августа Белоусов обратился к военнослужащим, участвующим в специальной военной операции в составе 74-1 отдельной гвардейской мотострелковой Звенигородско-Берлинской орденов Суворова II степени и Кутузова бригады.

