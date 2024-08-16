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04:51, 16 августа 2024Россия

Глава Минобороны обратился к российским военным

Глава МО РФ Белоусов поздравил бойцов с освобождением Ивановки в ДНР в ходе СВО

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Глава Минобороны России Андрей Белоусов обратился к военнослужащим, участвующим в специальной военной операции (СВО) в составе 74-1 отдельной гвардейской мотострелковой Звенигородско-Берлинской орденов Суворова II степени и Кутузова бригады. Он поздравил российских бойцов с освобождением от Вооруженных сил Украины (ВСУ) населенного пункта Ивановка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в пресс-службе оборонного ведомства в Telegram.

В письме к военным отмечается, что в боях за Авдеевку, Бердычи и Новоалександровку они продемонстрировали образцовые стойкость и отвагу.

«Сегодня вы уверенно продвигаетесь вперед на красноармейском направлении. В результате ваших профессиональных и решительных действий противник несет существенные потери и отступает дальше на Запад», — отметил Белоусов. Он поблагодарил военных за вернось Отечеству и присяге, за то, чир рем продолжают обеспечивать безопасность России.

В четверг, 15 августа Белоусов создал Координационный совет по военной безопасности приграничных территорий — Белгородской, Брянской и Курской областей — и провел первое заседание. Помимо прочего, совет возьмет на себя координацию действий при наращивании войск и сил в случае угроз прорыва госграницы.

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