Белоусов потребовал оперативно и правдиво докладывать по обороне приграничья. У Генштаба готов особый план

В МО по приказу Белоусова создали совет по военной безопасности приграничья

Министр обороны РФ Андрей Белоусов в четверг, 15 августа, своим приказом создал Координационный совет по военной безопасности приграничных территорий и провел первое его заседание. Участники совета, в который вошли профильные заместители главы ведомства, руководители органов военного управления и представители Генштаба, будут обсуждать вопросы безопасности Белгородской, Брянской и Курской областей совместно с руководителями указанных регионов.

Цель совета, по словам Белоусова, заключается в «повышении эффективности всестороннего обеспечения группировок войск, решающих задачи прикрытия госграницы, защиты территории и населения регионов». Он потребовал оперативно и правдиво докладывать об обороне приграничья.

Названы ключевые задачи Координационного совета

Координационный совет, как пояснил Белоусов, будет заниматься обеспечением военнослужащих Вооруженных сил (ВС) страны вооружением, военной и специальной техникой, средствами поражения и материально-техническими средствами обеспечения. Кроме того, он возьмет на себя координацию действий и эффективного межведомственного взаимодействия при наращивании войск и сил в случае угроз прорыва госграницы.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Также, по словам министра обороны, совет займется обеспечением инженерного обустройства территорий указанных регионов, военно-медицинским обеспечением (оказание медпомощи, помощь с лекарствами) и содействием в эвакуации мирных жителей. Заседание совета будет проводиться не реже одного раза в неделю, указал Белоусов.

При этом глава российского оборонного ведомства подчеркнул, что Координационный совет не подменяет собой оперативное управление действиями войск и сил. Это задача остается за командованием группировки «Север» и Генштабом.

Для Белгородской области подготовили отдельный план

В особом плане по Белгородской области, подготовленном Генштабом, изложены пути повышения эффективности системы управления войсками через взаимодействие с силовыми ведомствами и администрацией приграничного региона. В рамках его реализации назначат ответственных лиц и выделят дополнительные силы.

Реализация данного плана находится на контроле Белоусова.

ВСУ несут большие потери на курском направлении

6 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) вторглись на российскую территорию в районе Курской области. На данный момент там сохраняется наиболее тяжелая ситуация, украинские отряды заняли несколько населенных пунктов, однако бойцы ВС РФ постепенно вытесняют их оттуда. Белгородская область также ежедневно подвергается обстрелам. Напряженная ситуация наблюдается и в Брянской области.

На данный момент в Белгородской области действует режим чрезвычайной ситуации федерального уровня, а также объявлен режим контртеррористической операции. Аналогичные меры действуют и в Курской области. 13 августа командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что продвижение противника в Курской области остановлено. Спустя два дня он сообщил о завершении бойцами Российской армии блокирования украинских подразделений в регионе. По его словам, ВСУ несут большие потери в приграничье. Свежие данные Минобороны РФ показывают, что украинцы с момента вторжения потеряли 2640 бойцов на курском направлении. Всего, как сообщал Алаудинов, на прорыв границы было брошено 12 тысяч солдат.