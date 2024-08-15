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18:49, 15 августа 2024Россия

В Минобороны создали совет по военной безопасности приграничных территорий

По приказу Белоусова в РФ создан совет по военной безопасности приграничья

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В российском Министерстве обороны (МО) по приказу министра МО РФ Андрея Белоусова был создан Координационный совет по вопросам военной безопасности приграничных районов, передает РИА Новости.

Советом будут курироваться вопросы по Белгородской, Брянской и Курской областям. Целью его создания названо повышение эффективности всестороннего обеспечения группировок войск, занимающихся решением задач прикрытия государственной границы, защиты территории и населения приграничья.

Белоусов в четверг, 15 августа, провел совещание по обеспечению безопасности приграничных территорий России. В нем приняли участие губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, заместители министра обороны генерал-лейтенант Андрей Булыга и Алексей Криворучко, а также представители администрации президента.

Уже больше недели в приграничье идут бои с Вооруженными силами Украины. Хуже всего ситуация обстоит в Курской области, куда украинские отряды прорвались 6 августа. Там действует режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального уровня, а также объявлен режим контртеррористической операции (КТО). Аналогичные меры действуют и в Белгородской области.

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      Анастасия Алимпиева
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