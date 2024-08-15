В Минобороны назвали потери ВСУ за время боев в Курской области

Минобороны России: ВСУ за время боев в Курской области потеряли до 2640 бойцов

За все время боев в Курской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 2640 военнослужащих. Такие цифры журналистам раскрыли в Минобороны России.

«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял: до 2640 военнослужащих, 37 танков,

32 бронетранспортера, 23 боевые машины пехоты», — говорится в сообщении.

Помимо того, противник лишился 206 боевых бронированных машин, четырех установок зенитно-ракетных комплексов, трех пусковых установок реактивных систем залпового огня, а также трех станций радиоэлектронной борьбы и 20 орудий полевой артиллерии.

С пятницы, 9 августа, в Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции. Накануне в оборонном ведомстве заявили, что украинские войска на курском направлении за сутки потеряли до 270 военнослужащих.

15 августа командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что блокирование ВСУ на курском направлении завершается. «Обстановка у нас нормальная, рабочая (...) На участках наших (...) мы уничтожили противника, продавились вперед», — сообщил генерал.