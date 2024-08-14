Минобороны России: за сутки ВСУ потеряли на курском направлении до 270 военных

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на курском направлении до 270 военнослужащих. Данные об этом раскрыли в Минобороны России.

Помимо этого, уничтожены 16 единиц бронетехники, в том числе два танка, а также бронетранспортер Stryker, 13 боевых бронированных машин, 10 автомобилей и гаубица Д-30 калибра 122 миллиметра. В плен взяты 18 украинских бойцов.

В ведомстве добавили, что российские военные продолжают атаковать формирования ВСУ в Курской области.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что в распоряжении российских военных оказались материалы, согласно которым Украина планировал 11 августа захватить Курскую атомную электростанцию в Курчатове. Он констатировал, что «блицкриг Зеленского» не удался.