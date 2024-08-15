«Давят со всех щелей». Российский генерал заявил об изменении тактики ВСУ в Курской области

Командир «Ахмата» Алаудинов: ВСУ не контролируют Суджу в Курской области

Тактика ведения боевых действий в Курской области была изменена Вооруженными силами Украины (ВСУ) на фоне провала. Об этом сообщил соратник главы Чечни Рамзана Кадырова, командир чеченского спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

По его словам, ВСУ планировали взять под контроль всю Курскую область еще несколько дней назад, 11 августа. При этом их планы не реализовались. Тогда противник «начал давить со всех щелей». Командир «Ахмата» подметил, что, иными словами, украинские военные «начинают упираться во все щели» и тем самым пытаются разделить российских военных.

В то же время соратник Кадырова указал, что им это не удастся. Помимо этого, он доложил, что обстановка в приграничной области находится под контролем, российские военные продолжают уничтожать и блокировать украинские войска на территории страны.

Фото: Alina Smutko / Reuters

Украинские войска не смогли взять под контроль Суджу

Алаудинов рассказал, что бойцы ВСУ так и не смогли взять под контроль Суджу. Таким образом он отреагировал на материалы СМИ и информацию о «блицкриге» президента Украины Владимира Зеленского.

Незадолго до этого в сети появился репортаж ТСН о том, что ВСУ заняли Суджу. При этом корреспондент вышла в эфир не из Суджи, а из города Сумы, объясняя локацию съемок безопасностью.

На видео, которое показал ТСН, было видно, как бойцы ВСУ якобы снимают российский флаг и бросают его на землю. По видео невозможно было определить, где оно снято. Уже позднее при проверке данных оказалось, что сообщение о полном переходе города под контроль ВСУ не подтверждается.

Российский генерал рассказал о просчете ВСУ под Курском

По мнению Алаудинова, ВСУ не ожидали, что Россия продолжит сражаться до конца в Курской области. Просчет «сыграл на том», что силы и средства противника оказались под ударом огромного количества российских подразделений, указал генерал.

Командир «Ахмата» рассказал, что вначале войска Украины заходили в село Мартыновка. ВСУ двигались колоннами, в каждой из которой насчитывалось примерно по 10-15 единиц техники. «Они вот заезжали, а мы их уничтожаем, выбиваем, и они вот все равно напирают, напирают, напирают», — утверждает генерал.

15 августа соратник Кадырова заявил, что село Мартыновка под Курском полностью зачищено от ВСУ. В настоящее время продолжается зачистка остальных поселений. Также российские войска сделали на этом направлении «действительно очень хорошие заслоны», констатировал Алаудинов.

14 августа в Минобороны отчитались, что ВСУ несколько раз попытались прорваться и пойти дальше по российской территории. В оборонном ведомстве сообщили, что это произошло около сел Скрылевка, Левшинка, Семеновка, Алексеевский и Камышное. В то же время отмечалось, что российские военные остановили подразделения ВСУ. В районе Мартыновкаи были уничтожены украинские бойцы, передвигающиеся на пикапах.

Фото: Alina Smutko / Reuters

Командир «Ахмата» заявил о 12 тысячах бойцов ВСУ под Курском

Бои с ВСУ в Курской области начались 6 августа и продолжаются до сих пор. Украинские военные перебросили свыше 12 тысяч бойцов в российский регион, заявил Алаудинов.

Под контролем противника, по последним данным, находятся 28 поселений области. Власти не располагают информацией о почти 2000 человек из деревень и сел, которые сейчас находятся под контролем ВСУ.

Также власти Курской области сообщали, что ВСУ проникли в регион на 12 километров. При этом ширина такого проникновения составляет 40 километров.

В то же время командир спецназа «Ахмат» заверил, что уже уничтожена большая часть сил ВСУ, зашедших в Курскую область в первом эшелоне. Помимо этого, территории, где находились войска Украины, перекрыты и на них «идет зачистка».

Под удар уже попала и Белгородская область, не исключены провокации и под Брянском. На фоне этого в Белгородской, Брянской и Курской областях введен режим контртеррористической операции.