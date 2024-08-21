УАЗ объявил о начале продаж «буханки» с двигателем класса «Евро-5»

УАЗ запустил продажи экологичной «буханки» с двигателем класса «Евро-5»

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) запустил продажи модели СГР, более известной как «буханка», с двигателем класса «Евро-5».

Доплата за экологичный мотор, как утверждается на сайте, составляет 20 тысяч рублей, однако в случае бортовой версии стоимость меняется с 1,23 миллиона до 1,45 миллиона рублей из-за отсутствия скидки.

Версия «Экспедиция» подорожает с 1,575 миллиона до 1,745 миллиона рублей, комби — с 1,25 до 1,47 миллиона, грузовая — с 1,255 до 1,475 миллиона, а автобус — с 1,32 до 1,54 миллиона рублей.

Автомобиль оснащен двигателем ЗМЗ-409055 мощностью 112 лошадиных сил и пятиступенчатой механической коробкой передач производства китайской компании BAIC.

Ранее представитель УАЗ ответил на критику продаж «буханки» со стороны вице-президента Национального автомобильного союза (НАС) Яна Хайцеэра. По словам последнего, автомобиль критически устарел, непригоден к передвижению по дорогам общего пользования и не отвечает современным нормам безопасности, а кроме того, слишком дорог.

На заводе напомнили, что адекватной замене модели, разработанной более 60 лет назад, все равно нет, а спрос на нее в России не спадает ввиду гораздо большей стоимости аналогов.